Serie C. Carpi, altro anno di lunghi viaggi. Girone ’B’ dal Piemonte al Molise

Con il playout di domenica sera che ha salvato la Samp e retrocesso in C la Salernitana, si conoscono le 60 squadre che parteciperanno alla prossima Lega Pro. L’ultimo tassello burocratico riguarda ripescaggi e riammissioni al posto di Brescia, Spal e Lucchese, ma nella sostanza si conoscono già i nomi delle 3 squadre che prenderanno i loro posti: Pro Patria, Inter U23 e poi il Ravenna. Se verranno confermati i criteri geografici orizzontali, questi saranno i 3 gironi. Girone ’A’ con le 10 lombarde (Pro Patria, Ospitaletto, Lumezzane, Pergolettese, Lecco, Alcione, Renate, Albinoleffe, Feralpi, Giana), le 5 venete (Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Arzignano, Virtus Verona, Vicenza), 2 piemontesi (Novara e Pro Vercelli), la trentina Trento, la giuliana Triestina e un’Under (Juve o Inter). Nel girone ’B’ la piemontese Bra, le 4 emiliano romagnole (Forlì, Ravenna, Carpi, Rimini), le 3 marchigiane (Samb, Ascoli, Vis Pesaro), le 4 toscane (Livorno, Pontedera, Pianese, Arezzo), la laziale Guidonia, la molisana Campobasso, le 3 umbre (Perugia, Gubbio, Ternana), l’abruzzese Pineto e la sarda Torres, più un Under 23. Nel girone ’C’ la laziale Latina, le 5 pugliesi (Casarano, Altamura, Monopoli, Cerignola, Foggia), le 3 siciliane (Siracusa, Trapani, Catania), le 6 campane (Casertana, Sorrento, Cavese, Giugliano, Benevento, Salernitana), le 2 calabresi (Cosenza, Crotone), le 2 lucane (Picerno e Potenza) e un Under 23 fra Atalanta e Inter.

d.s.