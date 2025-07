Serie C. Carpi, ecco Lombardi: "Un onore essere qui»

L’anteprima l’avevamo data un mese fa e da ieri è anche ufficiale. Il primo colpo di mercato del Carpi targato Stefano Cassani è quello di Lorenzo Lombardi, difensore centrale classe 2000 che ha firmato fino al 30 giugno 2027 il suo primo contratto da professionista. Difensore col vizio del gol, nelle ultime 3 stagioni è stato agli ordini del nuovo tecnico biancorosso prima per 2 anni al Victor San Marino (vittoria dell’Eccellenza con 2 reti e poi 26 gettoni in D) e poi l’anno scorso a Lentigione, dove ha totalizzato 36 presenze con 6 reti e un assist. Nato a Cesena, dopo le giovanili nel Rimini, ha giocato con Sammaurese, Rimini e Aglianese potendo mettere insieme in D 141 presenze, 10 gol e 5 assist. Con Zagnoni, Panelli e Rossini compone il poker di centrali difensivi over della rosa biancorossa.

"Sono contentissimo e orgoglioso, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura – le sue parole – per me è un onore poter vestire la maglia del Carpi. Il mister lo conosco bene avendolo avuto nelle precedenti 3 stagioni: con lui mi sono sempre trovato molto bene. È un allenatore giovane, ma al tempo stesso molto preparato. Sarà la mia prima stagione fra i professionisti ma non ho paura, al contrario. Voglio dimostrare di poterci stare a questi livelli e meritarmi di giocare il più possibile, aiutando la squadra prima di tutto in fase difensiva ma, magari, anche con qualche gol. Ci tengo a ringraziare il presidente Lazzaretti e il ds Bernardi, non vedo l’ora di ripagare la loro fiducia in campo". Intanto l’ex Saporetti è finito nel mirino del Forlì.

Davide Setti