Serie C. Carpi, fattore Cortesi. In 5 gare, 4 gol e 3 assist

CARPIMatteo Cortesi è sempre più un fattore nella stagione del Carpi. Con 4 reti e 3 assist a referto nelle ultime 5 gare (in cui sono arrivati 7 punti) il trequartista ravennate sta contribuendo a tenere la squadra di Serpini fuori dalla zona calda. I risultati della domenica hanno dato ancora più valore al 2-2 in doppia rimonta di Lucca, considerando che in attesa del posticipo di stasera fra Perugia e Ascoli fra le ultime 10 della classifica ha vinto solo il Legnago, con una rimonta in 10 contro 11 al 91’ sul Milan Futuro, rovinando il debutto di Massimo Oddo. La cura Bagatti (8 punti in 6 gare dall’arrivo del tecnico fiumalbino) ha rigenerato i veronesi, da ieri per la prima volta fuori dall’ultimo posto ora occupato dal Sestri, mentre il Carpi indipendentemente dalla gara di stasera del Perugia è a +6 sulla zona playout. Fra il 6 e il 7 marzo arriverà infatti il -4 alla Lucchese che a quota 27 sarà la prima squadra degli spareggi e a 9 gare dalla fine la sensazione è che al Carpi serviranno ancora 9 punti (massimo 10) per regalarsi la salvezza. Un percorso che passerà anche dalle due gare ravvicinate di venerdì sera con la Vis Pesaro e martedì prossimo ad Arezzo nell’ultimo turno infrasettimanale della stagione.

Davide Setti