Serie C. Carpi, l’antistadio manda ko anche Contiliano

CARPINella striscia di vittime del fondo dell’antistadio è arrivata un’altra tacca. Dopo Forapani (crociato), Mandelli e Verza che sono fuori da 2 mesi dopo problemi muscolari dovuti alle pessime condizioni del campo dove il Carpi si allena, ieri mister Serpini ha perso un altro titolarissimo, Nicolò Contiliano (foto), che in una frenata sul campo paludoso ha sentito tirare alla coscia e per lui si teme uno stiramento che lo terrebbe fuori almeno un mese dai campi. Questa settimana la società ha deciso di non utilizzare il sintetico (solo oggi si andrà a San Felice) e in appena quattro giorni sull’antistadio si sono fermati prima Saporetti e Cortesi, per fortuna subito rientrati, poi Figoli che quasi certamente dovrà alzare bandiera bianca per domenica col Pescara, quindi ieri Contiliano, la cui assenza si aggiunge anche a quella di Campagna, a letto con la febbre.

Una tegola non indifferente per mister Serpini che ora deve reinventarsi la squadra per la questione under: Contiliano, Tcheuna, Forapani e Cecotti sono fuori uso, Campagna a letto con la febbre, mentre Fossati non ha più di 30’ nelle gambe, così oltre a Puletto e Rigo il terzo under sarà per forza uno fra Verza schierato a destra al posto di Rossini (improbabile che giochi il mancino Visani a destra) oppure Theiner, lanciato fra i pali (sarebbe al debutto fra i grandi) al posto di Sorzi, anche perché altri under in rosa non ce ne sono.

Nuovi. Sono stati presentati anche gli ultimi due nuovi innesti, Daniel Fossati e Raffaele Visani. Classe 2003 Fossati, arrivato in prestito dal Genoa, è alla quarta maglia in 2 anni da professionista dopo Pontedera e Sestri l’anno scorso e Gubbio in questi primi 6 mesi, dove in 12 gare ha segnato 2 gol. "La trattativa è stata più lunga del previsto – ha spiegato – ma sono molto contento di essere qui. Da avversario avevo visto una squadra ostica, vincemmo 1-0 col Gubbio ma il Carpi aveva tenuto il pallino del gioco e ci ha fatto correre tanto. È una squadra fastidiosa. Il mio ruolo? In D ho fatto la punta centrale di un tridente, ma ho giocato anche in un attacco a due punte. Sono nato trequartista nelle giovanili del Genoa, poi mi hanno avanzato e ho fatto sia la prima che la seconda punta ed è proprio quest’ultimo ruolo in cui mi trovo meglio".

Su Visani, terzino mancino 2006 arrivato dal Forlì, il Carpi ha scommesso con un accordo fino al 2026. "A dicembre è arrivata questa chance bellissima e voglio sfruttarla – racconta - ero attaccante da piccolo e anche da terzino mi piace fare la fase offensiva, ma sto imparando tanto su quella difensiva. Sono qui per migliorare, allenarmi e prendere il passo della categoria il prima possibile".

Davide Setti