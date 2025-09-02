Serie C. Carpi, nessuna sorpresa. È Perta il terzo portiere

Il Carpi aveva già chiuso prima dell’ultimo giorno di trattative il suo mercato con l’arrivo di Pietra al posto dell’infortunato Forapani. Il ds Marco Bernardi ieri era comunque a Milano per valutare un possibile terzo portiere giovane da affiancare a Sorzi (foto) e Scacchetti, ma alla fine sarà il 2008 Perta della Primavera a completare la batteria dei guardiani a disposizione di mister Cassani. "Siamo soddisfatti – il commento di Bernardi al portale Lacasadic – perché avevamo completato la rosa a fine di luglio, dando la possibilità al mister di lavorare con una rosa completa. Abbiamo dovuto intervenire per l’infortunio di Forapani ma pensiamo di avere una buona rosa per fare il campionato che ci aspettiamo, la proprietà è ambiziosa e si cerca sempre di migliorare, vogliamo replicare la salvezza dell’anno scorso e se sarà possibile fare anche qualcosa in più". I 4 punti conquistati nelle prime 2 giornate intanto confermano il buon avvio della squadra biancorossa, che ha fatto della solidità difensiva un primo piccolo tassello. Fra Trento in Coppa, Juve Next Gen e Pianese la porta di Sorzi è stata violata una sola volta dalla rete beffarda al 95’ di Vacca contro i bianconeri. Ma è il dato delle conclusioni verso la porta biancorossa che va sottolineato. Contro la Juve l’unica parata degna di un certo nome da parte del portiere di San Martino in Rio era stata in uscita su Deme nella ripresa, un’azione però viziata dal fuorigioco che subito dopo la parata il collaboratore ha sbandierato. Nel primo tempo invece Sorzi era stato salvato dalla traversa sul colpo di testa di Cudrig nato da palla inattiva, unica vera occasione in 45’ creata dalla Juve. Domenica a Piancastagnaio, invece, l’ex portiere del Fiorenzuola si è dovuto prendere un giorno di ferie forzate, senza effettuare nemmeno un intervento, se si eccettua qualche uscita di routine visto che in 100’ la Pianese ha fatto un solo tiro (cross) in porta.

Davide Setti