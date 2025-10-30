Serie C. Carpi, non solo note negative in Coppa Italia. L’esordio di Scacchetti: "Quanta emozione»

CARPIL’uscita di scena dalla Coppa per mano del Brescia ha lasciato in eredità al Carpi alcune buone indicazioni da parte di chi fin qui ha avuto meno spazio. Come Alessandro Scacchetti (foto Lugli), guardiano classe 2005 fra i migliori in campo contro i lombardi che era alla prima gara fra i professionisti. "Nei primi 5’ ho sentito un attimo la pressione – ha ammesso l’ex Sassuolo – poi mi sono sciolto, abbiamo fatto una buona gara contro una squadra molto forte. Ci è mancato un po’ di giro palla per smuovere l’avversario e di finalizzazione, loro hanno coperto bene gli spazi". Scacchetti ha piazzato almeno tre grandi parate, una anche sua carambola in area su cui il Brescia ha chiesto il gol. "La più difficile penso sia stata quella su Cazzadori nel primo tempo – ricorda – sull’episodio della palla salvata sono riuscito a tenerla fuori dalla linea, era rimbalzata fortuitamente sul piede di Rosetti. Questi primi 3 mesi? Mi sono dovuto ambientare per il cambio di categoria ma mi trovo bene anche con Sorzi, lavoriamo molto bene". Dopo l’assaggio nel finale della gara di Gubbio, Enea Pitti ha giocato tutti i 90’ da braccetto nella difesa a tre. "Era una bella occasione – spiega il difensore 2005 ex Cesena – e ho cercato di sfruttarla, ho dato tutto nonostante qualche errore, sono felice di aver finito la gara. Purtroppo non è andata come speravamo ma abbiamo fato una partita intensa. In questi primi mesi mi sto trovando bene, c’è un bel gruppo, divertente e forte, queste due sconfitte di fila non ci piacciono ma siamo positivi. Il ruolo? Il mister mi sta provando come braccetto e cercherò di farmi trovare pronto". Il bilancio sulla prestazione dei tanti biancorossi al debutto da titolari è quello di mister Stefano Cassani, seguito in tribuna anche da papà Davide. "Credo che abbiano fatto una buona prova – il suo commento – non era facile contro un avversario così forte. Ci è mancato qualcosa in rifinitura, muovevamo tanto la palla ma siamo stati poco pericolosi davanti. Scacchetti? Sappiamo che è un ragazzo promettente con un buon futuro, lavora sodo e meritava questa occasione. Ora testa a Sassari: penso che Sall potrebbe rientrare, abbiamo recuperato Tcheuna e Amayah e sono due ottime notizie". DAL CAMPO. Ieri ripresa blanda solo per riattivare i muscoli dopo la gara di Coppa. Per la gara di domenica a Sassari certe le assenze dei tre infortunati Forapani, Gerbi e Forte e dei due squalificati Casarini e Zagnoni. Il punto interrogativo principale riguarda Sall, che come spiegato da Cassani dovrebbe farcela a rientrare anche se solo per la panchina, sperando di fare uno spezzone. In attacco dunque si va verso l’utilizzo di Cortesi e Amayah con Stanzani.

Davide Setti