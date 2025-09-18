Serie C. Carpi, ostacolo San Benedetto. Nei precedenti soltanto sconfitte

Quello di San Benedetto del Tronto, dove il Carpi è atteso sabato, è uno degli stadi in cui la squadra biancorossa nella sua storia non ha mai fatto punti. Gli unici due precedenti, infatti, hanno lasciato in dote ai biancorossi due pesanti sconfitte, con 9 gol incassati e appena uno segnato. Il primo risale alla C1 ’92-93, quando alla 4^ giornata il Carpi di Ciaschini venne travolto 4-0 al ’Riviera delle Palme’, trafitto da Manari in avvio, poi nella ripresa da Romiti e due volte Minuti, stagione conclusa con la retrocessione e il successivo ripescaggio. Carpi e Samb hanno poi dovuto attendere altri 29 anni per riaffrontarsi, visto che nel 2019-20 la sfida in terra marchigiana – fissata per l’ultima giornata – non si giocò per la sospensione del torneo causa Covid. L’anno dopo a gennaio 2021 San Benedetto tenne a battesimo nella prima di ritorno il debutto di mister Foschi, subentrato a Pochesci, e dopo l’illusorio vantaggio di Mastour i marchigiani dilagarono vincendo 5-1 grazie a Cristini, Lescano (2), Angiulli e Masini.

Pellacani. Il responsabile del settore giovanile biancorosso Gianni Pellacani ha conseguito la Licenza Uefa ’A’ a Coverciano.

Dal campo. Fermo Pitti per una forte contusione lombare, a parte Cecotti e Cortesi che però non sono in dubbio.