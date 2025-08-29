Serie C. Carpi, prima seduta per Pietra. Zagnoni punta già alla Pianese

Ieri è stato il giorno dell’ufficializzazione e del primo allenamento per Niccolò Pietra, il nuovo rinforzo del Carpi, centrocampista 2003 arrivato – come anticipato ieri – a titolo definitivo dal Pontedera (un anno più opzione l’accordo con il club biancorosso), pronto a debuttare già domenica sul campo della Pianese dove, a guidare la difesa del Carpi, ci sarà ancora Davide Zagnoni. "C’è ancora un po’ di amaro in bocca per il gol incassato al 95’ con la Juventus Next Gen – le sue parole – perché una vittoria ci avrebbe dato un grande inizio, ma alla fine il pareggio è giusto. Il nuovo Fvs? Sono favorevole, se può dare una mano nella riduzione degli errori". Zagnoni è inserito nella nuova difesa a tre. "L’ho già fatta a Lentigione e a Pesaro. Le richieste del mister a noi braccetti consentono anche una maggior partecipazione al gioco anche se dipende da come interpretano la partita gli avversari, in ogni caso non dobbiamo mai perdere equilibrio. I miei gol? In questi due anni ne ho segnati 6 in C. Ci sono andato vicino contro la Next Gen (sorride, ndr), l’obiettivo è sempre quello di migliorare, anche nel ridurre il numero di gol subiti, da difensore il primo obiettivo è quello".

Zagnoni parla poi di Lombardi ("mi ha impressionato sia come persona che come calciatore, è sempre uno dei primi ad arrivare e uno degli ultimi ad andare via, cerchiamo sempre il confronto per migliorarci"), della fascia da capitano ("giusto che ce l’abbia Cortesi") e della gara con la Pianese. "Dobbiamo andare là con un approccio aggressivo e cercando di non farli respirare perché se giochiamo sotto ritmo e li lasciamo fare la partita sarà molto dura. Dobbiamo indirizzare subito la partita come vogliamo noi, dando il nostro ritmo su un campo difficile contro una squadra che fa dell’intensità la sua prerogativa".

Davide Setti