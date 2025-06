Serie C. Carpi, si cercano 6 profili

Il Carpi annuncerà a breve mister Cassani, il cui staff potrebbe vedere anche l’arrivo di un quinto elemento come match analyst al fianco di Malaguti, Araldi, Tomasini e Godi. Il ds Bernardi è concentrato sulla costruzione della rosa, che non necessita di grossi cambiamenti. Saranno 6 le pedine da aggiungere ai 18 già sotto contratto, salvo partenze. Considerando anche che la lista quest’anno comprende anche i 2005, il Carpi avrà bisogno di un vice Sorzi, visto che Lorenzi sarà mandato in prestito in D. In difesa, che sarà a 3, ci sono già come centrali Zagnoni, Panelli, Rossini e Lombardi (primo colpo dal Lentigione), poi Verza adattabile come braccetto, manca un altro braccetto che faccia anche l’esterno mancino da aggiungere sulle corsie a Tcheuna, Cecotti, Visani e lo stesso Verza (Rigo il sogno, ma per ora la Virtus Verona lo vuole tenere). In mediana ci sono solo due posti al centro per Casarini, Figoli, Campagna, Amayah, Forapani e probabilmente Mandelli che in queste ore ha parlato con Cassani e si è avvicinato al rinnovo. Amayah e Campagna possono giocare anche da trequartisti nel 3-4-2-1 di Cassani assieme a Cortesi, mentre davanti restano Gerbi, Stanzani (richiesto dal Forlì) e Sall. Oltre a Rigo, Bernardi proverà anche a lavorare su Puletto e Contiliano, ma non è semplice visto che i due 2004 hanno molto richieste da svincolati. È stato anche proposto Alberto Basso Ricci, punta 2004 – quindi fa anche minutaggio – appena rientrato alla Cremonese dal prestito al Legnago. Nonostante gli appena 21 anni vanta già uno spezzone in A con i grigiorossi (che coprirebbero gran parte dell’ingaggio) e 7 panchine, oltre all’esperienza di 2 campionati in Lega Pro, perché prima dei veronesi era già stato dato in prestito al Lumezzane nel torneo precedente. Su di lui anche l’Arzignano, ma il Carpi al momento non è interessato.

d.s.