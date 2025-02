Serie C. Carpi, si ferma anche Saporetti. Stanzani non andrà alla Giana

Come era scontato, non ci sono state sorprese dall’ultimo giorno di mercato per il Carpi che aveva già completato i suoi movimenti in anticipo. Nelle ultime 24 ore c’è stata solo una pista, nemmeno troppo concreta, con la Giana che si era avvicinata a Stanzani ma che poi alla fine non ha affondato il colpo preferendo andare su Tirelli dell’Ascoli.

Le cattive notizie arrivano invece dal campo: un problema muscolare ha infatti fermato Saporetti (foto) dopo un allungo e l’attaccante andrà monitorato di qui alla sfida col Pescara. Sempre fermi i lungodegenti Tcheuna, Mandelli e Forapani oltre a Cecotti, tutti e quattro saranno sicuramente assenti.

Novità in attacco anche nel Pescara prossimo avversario dei biancorossi: dal Modena arriva Thomas Alberti, sfumato invece Donnarumma che alla fine è rimasto alla Ternana, saluta Vergani che è salito in B al Sudtirol.

Panchine. Saltate altre due panchine nel girone ’B’ di Lega Pro. La Spal ha esonerato Dossena con Francesco Baldini (ex Lecco) che sarà annunciato oggi. L’Arezzo ha sollevato dall’incarico Troise: al suo posto è un testa a testa fra Pazienza e Donati, terza alternativa Maraia.

Fiocco azzurro. Giornata speciale quella di ieri per il ds biancorosso Marco Bernardi, che è diventato papà del piccolo Filippo. A lui e alla compagna le congratulazioni del Carlino Modena.

d.s.