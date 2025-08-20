Serie C. Carpi, stagione finita per Forapani. Forte: "Obiettivo doppia cifra»

La febbre ne ha rallentato per due settimane il debutto, ma ora Riccardo Forte è pronto. "Dopo un paio di ricadute adesso sto bene – racconta la punta ‘99 – da dieci giorni mi alleno col gruppo, mi manca la condizione ma sabato con la Juve sarò disponibile. Perché il Carpi? A Campobasso ero in uscita, la società ha deciso una sorta di rivoluzione della rosa dell’anno scorso e volevo una squadra che mi desse fiducia per rilanciarmi. Sapevo che qui avrei trovato un ambiente sano e così è stato. L’obiettivo di squadra è la salvezza, il segreto sarà partire umili con grande entusiasmo. Il mio obiettivo personale è di arrivare in doppia cifra. Tatticamente mi sposo bene nel modulo del mister, preferisco giocare da trequartista a sinistra per entrare nel campo, ma ho fatto tutti e tre i ruoli, anche la prima punta nel tridente in passato". Forte – che segue le orme del fratello Luca di 5 anni più grande che fu biancorosso da gennaio a giugno 2017 in quel Carpi che con Castori perse la finale di Benevento per la A – è cresciuto nella sua Trieste per passare poi dal Milan. "Sono andato in rossonero a 15 anni – ricorda – e nelle 4 stagioni fra Allievi e Primavera ho avuto la fortuna di debuttare in Europa League con Gattuso mister a Rijeka, una serata che non dimenticherò mai".

Forapani. Pessime notizie dalla risonanza effettuata ieri, che ha confermato la rottura del crociato del ginocchio destro, con lesione al collaterale: stagione finita, possibile che il Carpi torni sul mercato (Contiliano o Puletto due nomi che sono stati fatti, anche se l’ingaggio è fuori budget al momento). Intanto l’esterno 2006 ex Primavera biancorossa Emanuele Dosi firma col Montombraro.

d.s.