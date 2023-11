Serie c. Cesena, derby di Coppa col Rimini

Non avrà la stessa importanza di un derby di campionato, ma anche in Coppa Italia Cesena-Rimini ha il suo peso, un fascino antico in cui non conta in quale competizione si giochi (si gioca stasera al Manuzzi alle 21). E’ la seconda volta stagionale in cui le due squadre si trovano di fronte, dal primo ottobre quando i biancorossi furono ospiti al Manuzzi è cambiato il mondo. A cominciare dal tecnico biancorosso. Stasera nel Cesena ci sarà un turnover pressochè totale come successe nel turno precedente con la Vis Pesaro. Riposeranno i titolari, in attesa del match di sabato con la Juventus Next. Sono tornati a disposizione pure Chiarello e Nannelli.