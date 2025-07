Serie C. Contiliano, il Carpi non perde la speranza

Il Carpi non ha perso del tutto le speranze di riportare in biancorosso Nicolò Contiliano (nella foto), il centrocampista 2004 protagonista della stagione appena conclusa e poi rientrato per fine prestito alla Spal. Il giocatore al momento è svincolato dopo la mancata iscrizione degli estensi ma la società biancorossa sta tenendo vivo il contatto, anche se non mancano i pretendenti per il giocatore. "Ora sono disoccupato – le sue parole pronunciate a Telestense – e mi dispiace molto per quello che è successo alla Spal. Mi sto allenando da solo e mi sto preparando in attesa di una chiamata, penso che questo sia un anno decisivo per me. A Carpi è stata un anno positivo, sono andato lì per giocare e ho giocato, è andata bene sia dal punto di vista individuale che collettivo. Mi è dispiaciuto solo per i fischi ricevuti dai miei ex tifosi a Carpi dopo il gol, so quello che ho fatto e mi sono preso le mie responsabilità, ma chi mi conosce sa che è stata solo un’esultanza legata al momento della gara".

Stasera alle 20,50 il ds biancorosso Marco Bernardi sarà ospite su Tv Qui ad ’Aspettando il campionato’ assieme a Vincenzo Credi, vice presidente del Crer.