Serie C, domani al ’Cabassi’ arriva il Campobasso. Cortesi vuole allungare il suo momento magico. Decisivo in 12 degli ultimi 17 gol biancorossi

Il Campobasso atteso domani al ’Cabassi’ è una delle poche squadre a cui Matteo Cortesi (foto) l’anno scorso non è riuscito a fare male. Dopo aver guardato dalla panchina la sfida dell’andata in Emilia finita 0-0, al rientro dall’infortunio con l’Ascoli che lo aveva messo ko per 2 mesi, nel ritorno Cortesi ha giocato 90’ di buona qualità, fornendo a Gerbi la palla del possibile 2-0, poi i biancorossi però si erano fatti rimontare dai molisani.

Domani il fantasista ex Lentigione – già decisivo nelle prime due gare con Juve e Pianese con un gol e un assist – proverà a proseguire il suo momento magico, che dura ormai dallo scorso 25 gennaio, quando innescò il gol da tre punti di Contiliano nel derby con la Spal.

Da lì Cortesi ha messo lo zampino in ben 12 degli ultimi 17 gol segnati dalla formazione biancorossa, con una percentuale di incidenza superiore al 70%. Da quell’assist nel derby Cortesi ha segnato 8 degli ultimi 17 gol del Carpi, cifra a cui vanno aggiunti anche 4 assist. Praticamente solo in 5 delle 17 segnature degli ultimi 9 mesi non ha lasciato il segno.

Un impatto devastante che dopo la Spal si è innescato nel rigore trasformato nel finale ad Ascoli, quando il Carpi sfiorò la rimonta dallo 0-2. Nella gara successiva in casa col Pescara era stata sua la punizione del vantaggio firmato da Panelli, prima di finire in ospedale per la gomitata (impunita) di Squizzato a ridosso dell’intervallo.

Il rientro a Pontedera era stato subito devastante, con l’assist per l’1-0 di Fossati e lo slalom alla Tomba per il suo raddoppio. Stessa musica, con prima doppietta stagionale, a Lucca, col rigore e la punizione d’autore per il prezioso 2-2, quindi Cortesi era tornato in cattedra al ’Cabassi’ firmando, dopo lo scambio stretto con Mandelli, il colpo sulla Vis Pesaro (2-1) e anche il successo da ipoteca salvezza nella gara di Arezzo.

Dopo un ’riposo’ di 3 gare l’ultima perla del campionato scorso era arrivata a Sassari con la rete del momentaneo 1-2 con la Torres. L’estate e il corteggiamento di tanti ’top’ club di C non ne hanno modificato l’impatto, perché Cortesi ha subito lasciato il segno anche nella nuova stagione: la sua rete alla Juve Next Gen e l’assist sulla punizione deviata da Zagnoni hanno costruito l’ottimo avvio biancorosso, da confermare domani col Campobasso.

Dal campo. Figoli dal 1’ in mediana al posto di Forte, con Amayah avanzato al fianco di Cortesi. Potrebbe essere questa l’unica novità per il Carpi in vista della sfida di domani col Campobasso. Intanto sono al momento 431 i tagliandi venduti in curva ospiti per i tifosi molisani.

Davide Setti