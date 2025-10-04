Serie C, domani c’è Carpi-Perugia. Carpi e mister Braglia. Un tabù al ’Cabassi’

CARPIQuando Stefano Cassani nasceva, il 7 ottobre del 1989, Piero Braglia aveva da poco intrapreso la carriera da allenatore debuttando alla guida della Bibbienese in Interregionale. La sfida fra il 35enne mister biancorosso – il terzo più giovane del girone dopo D’Alesio e Formisano – e il 70enne neo tecnico del Perugia (solo Menichini ha un anno in più nel girone) è una delle tessere che compongono il delicato mosaico della sfida di domani al ’Cabassi’, dove Braglia sarà costretto a seguire il match in tribuna per scontare la seconda giornata di squalifica. Quello carpigiano è un campo in cui Braglia è già passato sia da giocatore che da tecnico e dove è imbattuto. Da giocatore con la maglia del Montevarchi ci giocò il 16 febbraio del 1975, portando a casa uno 0-0 in C. Da tecnico invece in 4 precedenti il bilancio di Braglia è di un successo e 3 pareggi. La prima volta in C1 nel ‘95-96 sempre col Montevarchi era finita 1-1 (Cancellato e Del Bianco), poi l’unico successo nella finale di andata di Coppa Italia di C del 2010-11 con la Juve Stabia (3-1 con doppietta di Mbakogu e gol di Corona, di Bigoni l’1-2), quindi l’1-1 in B del 2018-19 in B col Cosenza (Pasciuti e poi Baez) e lo 0-0 del novembre 2024 col Campobasso.

Dal Campo. Cassani deciderà solo oggi in rifinitura se convocare Amayah, anche ieri a parte per il problema al tallone. Ok invece Cortesi, Tcheuna e Pitti. Nel 3-4-2-1 pronto Pietra a destra, con Casarini e Cortesi alle spalle di Sall e il ritorno di Zagnoni per Lombardi in difesa. Nel Perugia l’emergenza è soprattutto in difesa dove sono out Lewis, Riccardi, Angella, Dell’Orco ed è in forte dubbio Megelaitis. Se l’ex Rimini non. recupera pronto il 2007 Rondolini della Primavera.

Davide Setti