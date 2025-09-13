Serie C, domani la gara a Terni. Carpi, dubbio Rigo. Ipotesi Casarini

CARPI Verrà sciolto solo nelle prossime ore il dubbio su Mattia Rigo. Il terzino biancorosso è stato vittima di un colpo nell’allenamento di mercoledì, ieri è rientrato in gruppo ma ha svolto un lavoro più leggero e solo oggi con la rifinitura mister Cassani deciderà se schierarlo o meno dal 1’. Un suo eventuale forfeit potrebbe riportare Cecotti a sinistra (con Verza o Stanzani a destra) oppure lanciare dal 1’ Pitti (meno probabile il rientrante Visani) e lasciare Cecotti a destra. Rispetto alla squadra che ha pareggiato col Campobasso l’altro dubbio è sul partner di Cortesi da trequartista: in pole c’è Forte, ma occhio anche a Stanzani e Arcopinto e alla soluzione di Casarini, tutte provate dal tecnico in questa settimana. Nella Ternana out Loiacono al centro della difesa (spazio al suo posto a Maestrelli in vantaggio su Meccariello), in attacco se sarà 3-4-2-1 dubbio fra Ferrante e Dubickas, se giocano entrambi sarà 3-4-1-2 con il sacrificio di Orellana o Romeo.

Targa. C’era anche una delegazione di dirigenti e giocatori biancorossi ieri mattina alla cerimonia commemorativa svoltasi presso l’ingresso principale dello stadio ’Cabassi’ (foto), dove è stata scoperta dal sindaco Riccardo Righi e dal capitano Matteo Cortesi una targa in memoria di Sandro Cabassi a 100 anni dalla sua nascita, giovane studente e partigiano carpigiano morto a soli 19 anni fucilato dai fascisti nel 1944.

Date. La Lega Pro ha reso note date e orari delle gare dall’8^ alla 16^ giornata: Carpi-Perugia domenica 5/10 alle 17,30, Bra-Carpi venerdì 10/10 alle 20,30, Carpi-Ascoli lunedì 20/10 alle 20,30, Carpi-Gubbio sabato 25/10 alle 17,30, Torres-Carpi domenica 2/11 alle 14,30, Carpi-Livorno domenica 9/11 alle 17,30, Pineto-Carpi sabato 15/11 alle 14,30, Carpi-Rimini sabato 22/11 alle 20,30, Pontedera-Carpi domenica 30/11 alle 17,30. d.s.