Serie C femminile. Aquilotte battute al festival del gol. Non ne bastano 4 per fare risultato

Spezia

4

Pro Sesto

5

SPEZIA: Maarouf, Manea, Barraza, Lehmann (55’ Sudyk), Monetini (65’ Duce), Ciccarelli, Dezotti, Lo Vecchio, Lundman (60’ Del Freo), Karaivanova (70’ Vacchino), Gamache (75’ BertI). A Disp: Aliquo, Passalacqua, Ciampi, Lombardo. All. Pistolesi.

PRO SESTO: Selmi, Raimondo, Ciocca, Brevi, Dall’Acqua, Gentile, Biffi, Riva, Abati, Esposito, Barruffaldi. A disp: Bianchi, Arrigoni, Brambilla, Liuzzi, Giordano, Citelli, Tartaglia, Mugnaini. All : Ruocco

Arbitro: Picardi di Viareggio, assistenti Atzei e Attana di Chiavari.

Reti:: 2’ Lundmann, 8’ Riva, 18’ Biffi, 37’ Barruffaldi, 56’ Ciccarelli (rig.), 62’ e 64’ Lo Vecchio, 70’ Biffi, 87’ Esposito.

CASTELNUOVO MAGRA – Brutto scivolone per le aquilotte e esordio amaro per il nuovo mister Pistolesi. Rocambolesco 4-5 con Spezia subito in vantaggio grazie a Lundmann che lasciava ben sperare, poi errori in serie di una difesa irriconoscibile e Pro Sesto con un tiro dai 30 metri e due imbucate centrali ribalta il risultato. Sul 2-1 clamoroso rigore non concesso alle aquilotte e Pro Sesto che si porta sul 3-1. Nella ripresa grazie anche a qualche cambio lo Spezia ribalta il risultato meritatamente e con grande cuore. Prima Ciccarelli su rigore conquistato da Sudyk e doppietta di una scatenata Lo Vecchio. Poi ancora difesa sotto accusa con altri due errori, concede prima il pareggio e poi il gol vittoria alle lombarde. Peccato perché poteva essere l’occasione, visti gli altri risultati, di accorciare sulle prime. Pazienza, campionato lunghissimo e con il patron Conte insieme all’area tecnica prenderanno decisioni importanti sul proseguo, con il nuovo mister ci sarà un mese prima del mercato di dicembre per meritare la conferma. Oggi sarebbe difficile salvarne almeno 4-5 ragazze. Ora testa al Caprera e non sarà facile, anche perché Barraza e Monetini sono uscite con colpi duri e saranno in forse.

Gli altri risultati: Moncalieri-Orobica 0-0, Caprera-Livorno 4-2, Vittuone-Lumezzane 0-0, Azalee-Tharros Oristano 5-0, Doccia-Ivrea 2-4 Roma-Meda 2-1, Monterosso-Baiardo 0-1.

Classifica: Orobica 22 punti, Lumezzane 19, Moncalieri 17, Solbiatese e Ivrea 16, Baiardo e Roma 13, Pro Sesto 12, Spezia 11, Meda e Tharros 10, Monterosso 6, Vittuone e Caprera 3, Rinascita Doccia 2, Livorno 1.

Marco Zanotti