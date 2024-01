Serie C femminile. Aquilotte raggiunte nel finale. Solo un pareggio contro il Doccia

SPEZIA WOMEN

2

RINASCITA DOCCIA

2

SPEZIA WOMEN: Maarouf; Barraza, Ciccarelli, Lehmann, Tumane (65’ Lombardo); Dezotti, Passalacqua (54’ Duce), Sudyk; Del Freo (54’ Manea e 88’Vacchino); Lo Vecchio, Buono. A disp: Costantini, Monetini, Nkamo, Danci All: Fabiana Benfari.

RINASCITA DOCCIA: Schiavone; Campagni, Piccini, Innocenti,Sabatino,Buratti,Metti (56’ Innocenti), Papi (88’ Mancin),Battistini (71’ Brunetti),Campi,Gozzi (82’ Viggiano). A disp: Baglioni,Mazzoni,Saastad. All: Ruben Bellucci.

Arbitro: Tuderti di Reggio Emilia, assistent: Terenziani e Mosticchio della Spezia

Reti: 22’ Piccini, 66’ Dezotti, 70’ Manea, 92’ Viggiano.

CASTELNUOVO MAGRA –

Doveva e poteva essere goleada, invece solo un punto per le aquilotte. Primo tempo equilibrato contro un Doccia sceso in campo con tanta voglia, lo Spezia subisce il gol del vantaggio delle toscane, sbaglia un rigore con Ciccarelli, colpisce tre pali e una traversa e trova una super Schiavone che nega a Lovecchio ben quattro volte la gioia del gol. Qui sta la partita. Spezia arrembante sopratutto nella ripresa, Doccia che si è difeso e al 92’ trova il pareggio. Ma il risultato è certamente stretto per le aquilotte che solo per tanta sfortuna e bravura del numero uno ospite non hanno portato a casa i tre punti.

Risultati 13ª giornata: Livorno- Tharros 1-3, Caprera–Monterosso 0-8, Baiardo–Ivrea 3-1 Moncalieri–Roma 0-3, Orobica- Lumezzane 0-2, Meda -Vittuone 3-2 Pro Sesto-Azalee 1-1

Classifica: Lumezzane 34 punti, Orobica 32, Azalee 30, Moncalieri 29, Pro Sesto e Ivrea 22, Meda, Tharros, Roma 19, Monterosso e Spezia 18, Baiardo 16, Vittuone 9, Doccia 4, Caprera 3, Livorno 2.

Marco Zanotti