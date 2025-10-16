Acquista il giornale
Serie c femminile. Atlante, sconfitta di misura. Al S.Giovanni basta un gol

di ANDREA CAPITANI
16 ottobre 2025
Escono con una sconfitta di misura per 0-1 dal ’Palagolfo’ di Follonica le ragazze del calcio a 5 Femminile del Follonica Gavorrano, che si arrendono al San Giovanni al termine di una partita equilibrata nella seconda giornata di serie C.

Le ragazze biancorossoblù iniziano faticando a trovare la giusta posizione in campo e le distanze corrette.

Nella prima frazione di gioco non succede molto, con entrambe le squadre che rientrano negli spogliatoi con un deludente zero a zero privo di emozioni.

Nella seconda frazione le ragazze mostrano sicuramente maggiore convinzione.

A trovare la rete del vantaggio sono però le ospiti.

Dopo un errore nella fase di impostazione si trovano a tu per tu con Falcinelli e riescono a infilare la palla in rete.

Le ragazze cercano di scuotersi e creano alcune occasioni, ma sprecano anche molto e la porta delle ospiti resta inviolata.

FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, Vincenti, Rinaldi, Rossi, D’Antoni, Falcini, Proietti, Goergens, Gobbi, Borelli, Baila, Abate. All. D’Antoni.

SAN GIOVANNI: Bonchi, Crivelli Mey, Redditi, Turnone, Ayelen, Poletta, Meniconi, Calo. All. Bossini. Rete: Turnone.

