Serie c femminile. Atlante, sconfitta di misura. Al S.Giovanni basta un gol
Escono con una sconfitta di misura per 0-1 dal ’Palagolfo’ di Follonica le ragazze del calcio a 5 Femminile del Follonica Gavorrano, che si arrendono al San Giovanni al termine di una partita equilibrata nella seconda giornata di serie C.
Le ragazze biancorossoblù iniziano faticando a trovare la giusta posizione in campo e le distanze corrette.
Nella prima frazione di gioco non succede molto, con entrambe le squadre che rientrano negli spogliatoi con un deludente zero a zero privo di emozioni.
Nella seconda frazione le ragazze mostrano sicuramente maggiore convinzione.
A trovare la rete del vantaggio sono però le ospiti.
Dopo un errore nella fase di impostazione si trovano a tu per tu con Falcinelli e riescono a infilare la palla in rete.
Le ragazze cercano di scuotersi e creano alcune occasioni, ma sprecano anche molto e la porta delle ospiti resta inviolata.
FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, Vincenti, Rinaldi, Rossi, D’Antoni, Falcini, Proietti, Goergens, Gobbi, Borelli, Baila, Abate. All. D’Antoni.
SAN GIOVANNI: Bonchi, Crivelli Mey, Redditi, Turnone, Ayelen, Poletta, Meniconi, Calo. All. Bossini. Rete: Turnone.
