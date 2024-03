Serie C femminile. Big match al ’Nicoletti’: il Riccione se la vede con il Trento

Vuole subito dimenticare la battuta d’arresto dello scorso turno la Femminile Riccione che oggi torna al ’Nicoletti’ per affrontare il Trento (calcio d’inizio alle 14.30). Match d’alta classifica per le biancazzurre di mister Genovesio con il Trento che viaggia al secondo posto, staccato di soli tre punti dalla capolista Meran. Una prova di maturità per le riccionesi che, complice l’ultima battuta d’arresto sul campo dell’Accademia Spal sono scivolate a dieci punti dalla vetta del girone B. Ma non hanno perso la speranza di poter scalare qualche posizione. E oggi l’occasione è più che ghiotta.

Serie C femminile. Girone B (19ª giornata): Perugia-Condor Treviso, Sudtirol-L’Aquila, Villorba-Triestina, Chieti-Meran, Femminile Riccione-Trento, Jesina-Venezia, Padova-Vicenza, Venezia 1985-Accademia Spal.

Classifica: Meran 44; Trento 41;

Sudtirol 36; Venezia 35; Femminile Riccione 34; Venezia 1985 33; Chieti 27; Padova, Villorba 22; Vicenza 21; Jesina, Triestina 18; Accademia Spal 17; L’Aquila 12; Condor Treviso 8; Perugia 0.