Serie C femminile. Dopo un mese e mezzo di sosta le biancazzurre ospitano Venezia

Dopo più di qualche settimana di sosta, oggi tornano in campo le biancazzurre della Femminile Riccione. Appuntamento al centro sportivo di via Arezzo (calcio d’inizio alle 14.30) dove le ragazze della Perla Verde affronteranno il Venezia 1985. Un vero e proprio faccia a faccia nella parte medio-alta della classifica con le venete che seguono le romagnole staccate soltanto di due punti. Nell’ultima di campionato, a fine novembre, il Riccione si era preso tutto con la Jesina, e lo stesso (anche con il medesimo risultato di 3-2) era riuscito a fare il Venezia 1985 in casa del Padova.

Serie C femminile. Girone B (13ª giornata): Accademia Spal-Condor Treviso, Femminile Riccione-Venezia 1985, L’Aquila-Chieti, Sudtirol-Padova, Trento-Perugia, Venezia-Triestina, Vicenza-Meran, Villorba-Jesina.

Classifica: Meran 30; Venezia, Sudtirol 26; Trento 25; Femminile Riccione 24; Venezia 1985 22; Padova, Villorba, Chieti 18; Jesina 13; Triestina 12; Vicenza 11; L’Aquila 9; Accademia Spal 8; Condor Treviso 7; Perugia 0.