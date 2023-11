Serie C femminile. Edoci e Neddar, Riccione fa festa

Edoci e Neddar fanno grande la Femminile Riccione. Ancora un successo per la squadra biancazzurra che davanti al pubblico amico di misura si prende tutto contro il Chieti. Un gol per tempo per le ragazze della Perla Verde che restano, così, ai piani alti della classifica avvicinandosi al Venezia terzo della classe e ora staccato soltanto di due punti. Classifica che continua a essere comandata dal Meran che non ha lasciato scampo nemmeno a L’Aquila rifilando la bellezza di nove gol alle abruzzesi. Alle spalle del Meran viaggia il Sudtirol staccato di cinque punti. Quindi, meno tre dalla seconda piazza per le ragazze di mister Genovesio.

Serie C femminile. Girone B (9ª giornata): L’Aquila-Meran 0-9, Sudtirol-Perugia 4-0, Accademia Spal-Vicenza 1-3, Femminile Riccione-Chieti 2-1, Padova-Triestina 1-1, Trento-Venezia 1-1, Venezia 1985-Jesina 2-0, Villorba-Condor Treviso 2-0.

Classifica: Meran 25; Sudtirol 20; Venezia 19; Trento 18; Femminile Riccione 17; Venezia 1985, Villorba 15; Padova 14; Jesina 13; Chieti 12; Vicenza 10; Triestina 7; Accademia Spal, Condor Treviso 6; L’Aquila 5; Perugia 0.