Serie c femminile. FolloGavo, stop di misura. Ma la prestazione è buona

Sconfitta di misura per le ragazze del calcio a 5 femminile del Follonica Gavorrano. Il team di mister D’Antoni, ha perso 3-2 in casa del San Giusto. La partita è stata caratterizzata da un grande equilibrio e intensità. Fin dalle prime battute le biancorossoblù hanno mostrato una buona determinazione, creando diverse occasioni, ma la precisione sotto porta è mancata. È stato il San Giusto a sbloccare la gara grazie a un contropiede: Falcinelli ha tentato di intervenire, ma il pallone è carambolato sui piedi di Tanzi, che ha trovato il modo di insaccare. Nonostante il gol subìto, le ragazze non si sono arrese e hanno continuato a macinare gioco e capitan D’Antoni segna il gol del pareggio con un tiro da centrocampo che si è infilato all’incrocio dei pali. Questo gol ha dato coraggio alle ragazze, che hanno poi ribaltato il punteggio con Vincenti, autrice di un’ottima azione dopo un grande recupero palla.

Nella seconda frazione il San Giusto ha cercato di rispondere con maggiore intensità. Grazie all’esperienza di Presto le avversarie sono riuscite a creare difficoltà e a trovare il pareggio con Tanzi, che ha sorpreso Falcinelli sul suo palo. Dopo pochi minuti Tanzi ha colpito nuovamente su punizione, portando il San Giusto in vantaggio.

FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, Vincenti, Goergens, Gobbi, D’Antoni, Baila Longo, Rinaldi, Falcini. All. D’Antoni. Reti: Tanzi (tripletta), D’Antoni, Vincenti.