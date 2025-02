Serie C femminile. Il Riccione si prende solo un punto nel derby con il fanalino Ravenna

Resta ancora a caccia della prima vittoria del 2025 la Femminile Riccione. Le biancazzurre non sono riuscite a prendersi tutto nemmeno nel derby in casa del Ravenna ultimo della classe. Anzi, sono state costrette a rincorrere. Ravennati in vantaggio dopo 25 minuti del primo tempo con Pallica. Da lì la rincorsa del Riccione che soltanto alla mezz’ora della ripresa è riuscito a rimettersi in carreggiata con il gol di Dellialisi. Un gol che ha permesso alla squadra della Perla Verde di non inciampare mettendo in fila il secondo pareggio consecutivo, dopo quello del turno precedente davanti al pubblico amico contro l’Isera. L’ultimo successo della squadra di mister Genovesio risale al 24 novembre scorso quando le biancazzurre non hanno lasciato scampo davanti al pubblico amico al Venezia 1985. Poi la squadra riccionese ha iniziato a tirare il freno a mano scendendo vertiginosamente in classifica. Passando dal toccare il cielo con un dito, a pochissimi punti dalle big del girone, a rischiare qualcosa di troppo, a pochi passi dalla zona playout. In casa Riccione, quindi, serve un’inversione di rotta deciso. Già a partire dal match del prossimo turno contro il Real Vicenza davanti al pubblico amico. Novanta minuti da non sbagliare assolutamente considerando che la squadra veneta sin qui ha messo insieme solo quattro punti in più rispetto alle romagnole. Tutto questo in quel giorne che continua a essere comandato dal Venezia (appena sconfitto nel derby con il Venezia 1985) con un occhio attento sul Sudtirol che di punti ne ha appena quattro in meno rispetto alle venete e con una gara in meno giocata. Ci crede giustamente ancora ancora la Spal che segue le prime due della classe con 31 punti raccolti in 17 gare.

Serie C femminile. Girone B (18ª giornata): Villorba Treviso-Gatteo Mare 3-3, Isera-Vicenza 0-4, Ravenna-Femminile Riccione 1-1, Real Vicenza-Chieti 7-1, Sudtirol-Jesina 2-1, Tavagnacco-Accademia Spal 0-4, Venezia-Venezia 1985 1-2. E’ rimasto a riposo il Trento.

Classifica: Venezia 38; Sudtirol 34; Accademia Spal 31; Trento 30; Villorba 27; Jesina, Vicenza 26; Venezia 1985, Real Vicenza 25; Riccione 21; Tavagnacco 17; Chieti 16; G. Mare 14; Isera 9; Ravenna 4.