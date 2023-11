Serie C femminile. Il Riccione bussa alla porta del ’Curi’ per il match con Perugia

Non ha nessuna intenzione di fermarsi la Femminile Riccione che oggi (calcio d’inizio alle 14.30) se la vede con il Perugia sull’erba dello stadio ’Renato Curi’. La squadra di mister Genovesio è in un ottimo momento e vuole restare agganciata al treno delle primissime della classe, mentre sin qui le umbre non hanno messo in tasca nemmeno un punticino. Ma guai a pensare che possa essere facile oggi in Umbria, nonostante l’evidente differenza di valori che sin qui, evidentemente, non è sfuggita a nessuno.

Serie C femminile. Girone B (10ª giornata): Venezia-L’Aquila, Chieti-Venezia 1985, Condor Treviso-Sudtirol, Jesina-Padova, Meran-Villorba, Perugia-Femminile Riccione, Triestina-Accademia Spal, Vicenza-Trento.

Classifica: Meran 25; Sudtirol 20; Venezia 19; Trento 18; Femminile Riccione 17; Venezia 1985, Villorba 15; Padova 14; Jesina 13; Chieti 12; Vicenza 10; Triestina 7; Accademia Spal, Condor Treviso 6; L’Aquila 5; Perugia 0.