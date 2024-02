Serie C femminile. Le aquilotte sfidano la capolista Lumezzane nella prima di ritorno

Prima giornata di ritorno per le aquilotte, dopo gli importanti pareggi in campionato contro le Azalee e il passaggio del turno in Coppa contro il Moncalieri, (due squadre che lottano per la B) riprende la serie C e arriva la capolista Lumezzane. Il via alle 14,30 al ’Marchini’ di Castelnuovo Magra con arbitro Mariani di Livorno. Prima convocazione per la giovane Chiara Trentini e questo l’elenco a disposizione: Barraza, Buono, Ciccarelli, Costantini, Del Freo, Dezotti, Duce, Lehmann, Lombardo, Lovecchio, Maarouf, Manea, Monetini, Nkamo, Passalacqua, Sansevieri, Scucka, Trentini, Tumane e Vacchino. Out Aliquò e Danci. Staff con Morbioni, Benfari, Erbetta, Solinas, Aliboni, Berretti, la fisio Caracappa e le dirigenti Alberti e Pagano.

M.Z.