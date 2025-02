Serie C femminile. Riccione a caccia del successo

Vuole prendersi la prima vittoria del 2025 la Femminile Riccione che oggi torna sul campo di via Arezzo per affrontare l’Isera (calcio d’inizio alle 14.30). Missione non impossibile per le biancazzurre contro la squadra della provincia autonoma di Trento penultima della classe con otto punti raccolti in 16 gare. Decisamente meglio hanno fatto le romagnole che, però, ormai da qualche turno stazionano a quota 19 in classifica.

Serie C femminile. Girone B (17ª giornata): Accademia Spal-Venezia, Chieti-Ravenna, Femminile Riccione-Isera, Gatteo Mare-Tavagnacco, Jesina-Real Vicenza, Venezia 1985-Trento, Vicenza-Villorba Treviso. A riposo il Sudtirol.

Classifica: Venezia 38; Sudtirol 31; Trento 30; Vicenza, Jesina 26; Accademia Spal 25; Villorba

Treviso 23; Real Vicenza, Femminile Riccione, Venezia 1985 19; Tavagnacco 17; Chieti 13; Gatteo Mare 10; Isera 8; Ravenna 3.