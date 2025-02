Serie C femminile. Riccione nella tana del Sudtirol

Trasferta insidiosa oggi per le ragazze della Femminile Riccione che andranno a bussare alla porta del Sudtirol. Servirà un’impresa alla formazione della Perla Verde per tornare in Romagna con qualcosa in tasca dalla tana della seconda della classe. Peché il Sudtirol non ha affatto perso le speranze di agguantare il primo posto, ora occupato dal Venezia. Alle biancazzurre, che hanno appena conquistato il primo successo del 2025, il compito di concedere il bis.

Serie C. Girone B (20ª giornata, ore 14.30): Isera-Accademia Spal, Jesina-Chieti, Ravenna-Gatteo Mare, Real Vicenza-Vicenza, Sudtirol-Femminile Riccione, Tavagnacco-Trento, Villorba-Venezia 1985. Resta a riposo il Venezia.

Classifica: Venezia 41; Sudtirol 37; Vicenza, Accademia Spal 32; Trento 30; Villorba Treviso 28; Jesina 26; Venezia 1985, Real Vicenza 25; Femminile Riccione 24; Tavagnacco 20; Gatteo Mare 17; Chieti 16; Isera 9; Ravenna 4.