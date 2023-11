Serie C femminile. Riccione non si ferma, tris rifilato al Perugia

Non hanno nessuna intenzione di fermarsi le ragazze della Femminile Riccione che alla decima non hanno troppi problemi contro il Perugia fanalino di coda (3-0). Un tris firmato da Bauce (doppietta per lei) e Scarpellini. Le biancazzurre salgono, così, a quota dieci in classifica restando attaccate al treno delle big del girone B, comandato dal Meran con 28 punti. Serie C femminile. Girone B (10ª giornata): Venezia-L’Aquila 4-0, Chieti-Venezia 1985 1-3, Condor Treviso-Sudtirol 0-1, Jesina-Padova 0-1, Meran-Villorba 2-1, Perugia-Femminile Riccione 0-3, Triestina-Accademia Spal 2-2, Vicenza-Trento 0-2. Classifica: Meran 28; Sudtirol 23; Venezia 22; Trento 21; Femminile Riccione 20; Venezia 1985 18; Padova 17; Villorba 15; Jesina 13; Chieti 12; Vicenza 10; Triestina 8; Accademia Spal 7; Condor Treviso 6; L’Aquila 5; Perugia 0.