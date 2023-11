Serie C femminile. Riccione viaggia verso Jesi per scalare la classifica La Femminile Riccione si appresta a giocare oggi in trasferta contro la Jesina per cercare di conquistare i tre punti e avvicinarsi ai quartieri nobili della classifica. Una vittoria potrebbe allontanare le marchigiane dalle romagnole in graduatoria. Una partita importante per le ragazze della Perla Verde.