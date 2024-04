Serie C femminile. Riccione vince ancora e raggiunge il secondo posto

Un gol nel primo tempo e due nella ripresa. Così, la Femminile Riccione sbanca anche Treviso, ospite del Condor (3-0), e raggiunge il secondo posto in classifica. Le biancazzurre controllano il match dal primo all’ultimo minuto e la sbloccano quando mancano dieci minuti all’intervallo con la rete realizzata da Bauce. Poi nella ripresa per le ragazze della Perla Verde la strada è tutta in discesa. Esattamente da quando, dopo appena un giro di lancette, a metterci la firma in zona gol è capitan Edoci. Una rete che manda in archivio il successo, poi arrotondato, quando scocca il quarto d’ora, con Pederzani. Un successo che porta la squadra di mister Genovesio a quota 47 in classifica, al secondo posto, a sette punti dalla capolista Meran che è riuscita a prendersi solo un punto nel faccia a faccia con il Sudtirol. Sudtirol che, quindi, viene scavalcato in classifica dalle romagnole, ma resta staccato di un solo punto, a quota 46. Tutto questo quando ancora mancano otto gare al termine della stagione e i punti a disposizione sono ancora 24, una marea.

La squadra biancazzurra, quindi, può ancora permettersi di sognare tenendo nel mirino quel Meran che sin qui ha perso pochi colpi, ma che non è irraggiungibile. Magari, cercando di sfruttare lo scontro diretto in programma domenica nella Perla Verde. Giorno in cui il Sudtirol se la vedrà con il Venezia.

Femminile Riccione: Casarasa, Calli, Grillo (32’ st Saraniti), Scarpelli, Edoci (23’ st Bonora), Bauce (38’ st Di Pietro), Mari, Piazza, Pederzani (30’ st Iorio), Tiberio, Remondini. All.: Genovesio.

Serie C femminile. Girone B (22ª giornata): Perugia-Venezia 1985 0-6, Triestina-Jesina 1-8, Accademia Spal-Trento 2-0, Chieti-Padova 2-2, Condor Treviso-Femminile Riccione 0-3, Meran-Sudtirol 1-1, Venezia-Villorba 2-0, Vicenza-L’Aquila 7-0.

Classifica: Meran 54; Femminile Riccione 47; Sudtirol 46; Trento 45; Venezia 44; Venezia 1985 42; Chieti 34; Villorba 28; Jesina, Padova, Vicenza 27; Accademia Spal 26; Triestina 19; L’Aquila 13; Condor Treviso 12; Perugia 0.

Prossimo turno: Femminile Riccione-Meran, Jesina-Chieti, L’Aquila-Accademia Spal-Padova-Perugia, Sudtirol-Venezia, Trento-Triestina, Venezia 1985-Condor Treviso, Villorba-Vicenza.