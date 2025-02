SERIE C FEMMINILE. Spezia, occasione per spiccare il volo

Lo Spezia Women torna in campo oggi nel derby tosco-ligure contro il Pietrasanta nella 20ª giornata di campionato. Il via alle 14.30 al campo ’Pruniccia’ di Strettoia, arbitra Catalani di Ciampino, assistenti Del Gratta di Livorno e Anna Nanini di Lucca. Spezzine sempre in testa ma con una gara disputata in meno. Quella odierna sarà un’occasione da non fallire visto che la Pro Sesto riposerà e quindi il distacco dalle lombarde potrebbe essere incrementato. Mister Salterio ha convocato: Sensi, Pucitta e Falchetto, difensori Barraza, Pozzi, Lehmann, Fuggle, Scattina, Lombardo, Monetini e Duce, centrocampiste Ciccarelli, Dezotti, Lovecchio, Dehima, Manea e Passalacqua e attaccanti Buono, Parodi, Codecà, Sansevieri e Vacchino. Le altre partite: Baiardo-Tharros 1-0 (giocata ieri), Azalee-Formello, Bellinzago-Ivrea, Lesmo-Meda, Sedriano-Moncalieri e Torres-Monterosso.

Ilaria Gallione