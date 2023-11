Serie C femminile. Spezia Women cerca il riscatto a Moncalieri

Dodicesima giornata di campionato nella serie C femminile per le aquilotte, si va a Moncalieri contro la squadra dell’ex mister Ferrarese. Gara difficile, ma anche ultima spiaggia per credere ancora nel miracolo primi posti. Da cancellare la sconfitta contro il Monterosso di domenica scorsa. Intanto in attesa del mercato di dicembre ormai alle porte, Morbioni convoca tutte le disponibili. Qualche dubbio da sciogliere solo poco prima del macht. Il via alle ore 14,30 con direzione di Nicolò Zammarchi di Cesena con assistenti Actis di Bra e De Santis di Cuneo.

Portieri: Aliquò, Maarouf e Costantini; difensori: Barraza, Ciccarelli, Tumane, Monetini, Lehmann, Baratta, Karaivanova, Ciampi; centrocampisti: Dezotti, Sudyk, Passalacqua, Del Freo, Manea, Lombardo; attaccanti: Gamache, Buono, Lovecchio, Berti, Duce. Out Vacchino, febbre, e Sansevieri che si opererà al ginocchio il 7 dicembre . Al seguito con il patron Armando Conte e il presidente Gogu, i dirigenti Alberti, Pagano, Savi, il vice Erbetta, i collaboratori tecnici Solinas e Pitanti e il fisioterapista Galletto.

Marco Zanotti