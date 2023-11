Serie C femminile. Tonfo casalingo delle Aquilotte. Monterosso vince senza affanni

Spezia

Monterosso Bergamo

SPEZIA: Aliquò, Manea, Lehmann, Ciccarelli, Karaivanova, Buono, Dezotti, Del Freo, Vacchino (55’ Monetini), Berti (35’ Ciampi), Lovecchio. (A disp: Maarouf, Barraza, Passalacqua, Duce, Lundman, Gamache, Ciampi, Monetini, Lombardo). All. Pistolesi

MONTEROSSO BERGAMO: Picco, Zamblera, Lazzaroni, Frecchiami, Parsami, Nervi, Bonacina, Ruggeri, Citaristi, Alemanni, Vismara. (A disp: Trevaini, Castelli, Noris, Volontiero, Vattaneo, Taramelli, Zonca, Moreschi, Perniciaro). All. Vezzali

Arbitro: Falleni di Livorno (Atzei e Chiapolino di Chiavari)

Reti: 22’ e 75’ Citaristi, 36’ Parsami, 90’ Del Freo

CASTELNUOVO MAGRA – Brutta sconfitta casalinga per lo Spezia che vede sempre piu allontanarsi la vetta della classifica. Passo indietro pesante, con squadra apparsa senza una logica in campo, tante ragazze in ruoli non adatti alle loro caratteristiche, pochissime occasioni e tanta confusione. Il patron Conte non ha gradito per nulla la partita. Purtroppo l’arrivo del nuovo allenatore non ha portato gli effetti sperati: la squadra con due vittorie e due sconfitte, peraltro con squadre alla portata, vede allontanarsi il primo posto. Spezia apparso subito in difficoltà con un centrocampo inedito e in difficoltà nel tamponare le avversarie; il Monterosso (quart’ultimo) con il suo gioco semplice ha più volte messo in difficoltà la retroguardia di casa. Solo sullo 0-3 in pieno recupero è arrivato il gol della bandiera di Del Freo. In precedenza recriminazioni per un fuorigioco quantomeno dubbio, che ha fermato la Buono in gol al 65’, azione che avrebbe potuto riaprire la partita. Risultati: Orobica-Tharros 2-1, Baiardo- Lumezzane 0-2, Caprera-Moncalieri 0-3, Ivrea-Roma 2-1, Meda-Doccia 7-0, Pro Sesto-Vittuone 3-0, Livorno-Azalee 0-3. Classifica: Orobica 31, Azalee e Lumezzane 28, Moncalieri 26, Ivrea 22, Pro Sesto 18, Spezia 17, Meda 16, Baiardo Tharros e Roma 13, Monterosso 12, Vittuone Doccia e Caprera 3 Livorno 2.

Marco Zanotti