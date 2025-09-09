Serie C. Finalmente Rossini, il primo sigillo con la maglia del Carpi

CARPIL’ultima volta che Matteo Rossini aveva segnato di testa era il marzo del 2017 al Torneo di Viareggio e il suo Sassuolo, guidato da Paolo Mandelli in panchina e da Scamacca in attacco, aveva battuto 3-0 il Psv Eindhoven di un certo Cody Gakpo, trascinatore della Nazionale olandese e del Liverpool. Otto anni dopo il centrale correggese ha di nuovo esultato col suo colpo preferito, firmando dopo 57 presenze la sua prima rete in maglia Carpi. Un gol che sabato (in foto) ha permesso ai biancorossi di avvicinarsi al Campobasso avanti 2-0, poi agganciato qualche minuto dopo dalla ’gemma’ di Cortesi.

La prima rete da professionista per Rossini è stata il giusto premio a due stagioni e mezzo da grande protagonista col Carpi. In biancorosso era arrivato nell’estate del 2023, voluto da mister Serpini, e dopo l’infortunio a Maini con Calanca ha formato la cerniera centrale della promozione, tante volte vicino al gol nelle sue 23 presenze, compreso il gol-promozione segnato di testa a Imola alla penultima giornata e incredibilmente annullato per un inesistente offside. L’anno scorso al debutto in C il difensore classe ’99 ha fatto un ulteriore step di crescita, schierato spesso per necessità da terzino ma sempre fra i migliori nelle sue 30 presenze, condite da almeno 4-5 occasionissime sottoporta uscite per un niente. Sabato è arrivato il premio del gol, il suo terzo fra i grandi, primo di testa. I due precedenti li aveva segnati di piede in area, quello con Lentigione a febbraio 2023 nel 4-0 alla Bagnolese e quello del febbraio 2020 col Carpaneto contro la Correggese di Serpini, Saporetti, Mandelli e Sorzi.

Rimini. Già gravato di un -11 in classifica, ieri il club romagnolo è stato nuovamente deferito per non aver fatto pervenire alla scadenza dell’8 agosto scorso la fidejussione integrativa da 420mila euro per aver sforato il milione di stipendi e ora subirà un altro -2.

Davide Setti