Serie c. Follonica Gavorrano ko con le Pantere

Niente da fare per il Follonica Gavorrano di calcio a 5. La trasferta di Bientina contro la Futsal Pantere termina con una sconfitta per le ragazze biancorossoblù (2-0 il risultato finale). La partita inizia subito a ritmi molto tirati, con le avversarie che trovano il primo gol con Crecchi al 18’. Le occasioni per le ragazze di D’Antoni non mancano, ma non riescono a trovare la via della rete. Si chiude quindi il primo tempo sul risultato di 1-0. Nella seconda frazione le ragazze del Futsal Pantere trovano il secondo gol con Casali al 13’ e portano il match sul 2-0. Ci provano ancora le biancorossoblù, che non mollano fino al termine della gara e costruiscono diverse occasioni, senza fortuna.