Serie C girone A. Giana ad Arzignano alla ricerca di punti e continuità

Giana a caccia di continuità e conferme, alle 20.30, in trasferta al Dal Molin sul campo dell’Arzignano. Dopo il doppio ko tra Coppa Italia (1-4 con l’Atalanta U23) e campionato (0-2 contro il Trento), i biancazzurri si sono fatti agguantare in extremis dal Renate (1-1) per poi battere in pieno recupero la Pro Patria (2-1): "Iniziamo a tenere bene il campo e con maggiore continuità rispetto all’inizio", ha sottolineato l’allenatore Vinicio Espinal che, nell’ultima gara, ha cambiato per metà la formazione titolare: "Scelgo anche in base alle caratteristiche degli avversari. Tengo tutti vivi: il gruppo lo sa, lotta compatto e sta dando segnali forti". Serve tempo a una rosa rivoluzionata e ritoccata anche sul gong del mercato, sia a centrocampo, con Rizzo dal Ravenna, sia in corsia, dove è arrivato l’ex Pergolettese Albertini. Sempre out Ferri (infortunio alla caviglia), tornano a disposizione Previtali, dopo un attacco febbrile, e lo stesso Rizzo, reduce da una contusione. Ballottaggi in ogni reparto: Colombara prima alternativa in difesa, mentre al centro le rotazioni potrebbero tenere fuori il pur promettente Berretta. Confermato l’avanzamento di Ruffini, in attacco scalpita anche Capelli.

GIANA (3-5-2): Zenti; Previtali, Piazza, Alborghetti; Albertini, Lamesta, Marotta, Pinto, Ruffini; Gabbiani, Akammadu. All. Espinal. Luca Mignani