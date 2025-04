Serie C, girone A. La Dea U23 gela la Pro Patria. I Tigrotti buttano via punti salvezza

BUSTO ARSIZIO (Varese)

L’Atalanta U23 espugna lo Speroni in rimonta sulla Pro Patria. Il recupero della 33esima giornata è una gara tatticamente accorta su entrambi i fronti. A passare in vantaggio per primi sono i padroni di casa allenati da mister Caniato. Verticalizzazione centrale per Toci, che dopo aver controllato la sfera entra in area e batte il portiere della Dea quando il cronometro registra il 6’, mettendo a referto il suo primo gol in questo campionato di Serie C. Ma la felicità per i bustocchi dura poco, perché al 15’ in occasione del primo calcio d’angolo bergamasco, arriva il pari di testa di Obric che batte la difesa a zona biancoblù: anche per lo sloveno si tratta della prima marcatura stagionale. Al 48’ ancora Toci spreca una buona opportunità.

La seconda frazione di gioco si apre subito con un’occasione per parte. Dopo appena una quarantina di secondi, l’insidioso tiro-cross effettuato dalla sinistra da parte di Cereseoli costringe Rovida a rifugiarsi in corner. Successivamente all’8’, cross di Pitou dall’interno dell’area dopo una rimessa laterale e Toci di testa in tuffo, manda la sfera a lato con lo specchio della porta spalancato dinanzi a sé. Al 27’ va invece a segno il colpo di testa di Bergonzi per il sorpasso ospite. A 5’ dal termine Vlahovic si divora il tris.

Luca Di Falco