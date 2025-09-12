Serie C girone A. La Pergolettese prova a spiccare in alto col modulo offensivo

Derby lombardo per la Pergolettese contro il neopromosso Ospitaletto. I gialloblù di patron Max Marinelli cercano conferme dopo le due vittorie consecutive ottenute con Lumezzane e Cittadella dove la squadra ha impressionato per qualità di gioco. Confermato il modulo offensivo 4-3-3 che in questo inizio stagione ha funzionato bene con sincronismi perfetti tra reparti. La sfida di stasera però si presenta complicata perché la squadra arancione guidata da Quaresmini è reduce dal buon pareggio esterno ottenuto sul campo della Triestina e davanti ai suoi tifosi farà di tutto per ottenere la prima vittoria stagionale. A presentare il match mister Giacomo Curioni: "Vogliamo allungare la striscia di risultati utili e cercheremo in tutti i modi di portare a casa punti e regalare un’altra gioia ai nostri supporter. L’Ospitaletto è una neopromossa che ha già dimostrato in queste prime partite di essersi calata e adattata bene al nuovo campionato. Mi aspetto un’altra prestazione sopra le righe da parte dei miei ragazzi che in settimana lavorano sempre con tanta intensità e spirito di sacrificio", conclude il condottiero cremasco. PERGOLETTESE (4-3-3) Cordaro; Aidoo, Bane, Lambrughi, Capoferri; Dore, Arini, Careccia; Ferrandino, Parker, Tomaselli. all. Curioni

Raffaele Sisti