Serie C, Girone A. La Giana torna a pensare in grande. La Virtus Verona è travolta Giana Erminio ha battuto 3-0 Virtus Verona con una doppietta di Messaggi e una rete di Fall. L'allenatore Chiappella ha guidato i suoi alla vittoria, mentre Fresco non è riuscito a invertire il risultato.