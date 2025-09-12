Serie C girone A. L’Ospitaletto vuole il primo successo nel derby-salvezza

Dopo i due pareggi con rivali di blasone come Vicenza e Triestina, l’Ospitaletto cerca la prima vittoria nel derby lombardo (ore 20.30) con la Pergolettese. Un anticipo che si preannuncia di particolare importanza visto, che arancioni e gialloblù puntano all’identico traguardo della salvezza: "Prestazioni come quella di Trieste – è la sintesi di mister Quaresmini – inducono alla fiducia. Abbiamo colto un punto pesante su un campo che rimane comunque difficile e sul quale sarà complicato andare a giocare. Dobbiamo continuare a lavorare per crescere e per limitare possibili errori". In effetti in serie C ogni minima battuta a vuoto viene punita dall’avversario di turno e questo non deve accadere in una sfida nella quale i punti in palio valgono doppio come quella con i cremaschi (si giocherà ancora al “Turina“ di Salò per permettere di completare l’intervento sul “Corioni“ di Ospitaletto). I punti di riferimento sui quali punteranno gli oranges sono dunque attenzione e determinazione dall’inizio alla fine di un incontro che deve confermare che la matricola franciacortina merita il posto che ha appena ritrovato tra i professionisti. Per ribadire questo intento, Quaresmini proseguirà sulla strada del modulo collaudato.

(4-4-2): Sonzogni; Regazzetti, Nessi, Possenti, Sinn; Messaggi, Mondini, Panatti, Guarneri; Gobbi, Bertoli. All: Quaresmini.Luca Marinoni