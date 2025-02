SERIE "C» - GIRONE "B». Saltate ancora altre tre panchine. Anche Dossena

Nello scorso week-end sono saltate ben tre panchine. Il Lecco ha dato il benservito a Gennaro Volpe, ex trainer dell’Entella. Abbastanza strano l’esonero di Troise ad Arezzo. Nonostante che la squadra abbia 40 punti e sia sesta in classifica, la società, evidentemente non soddisfatta degli ultimi due risultati (sconfitta casalinga contro il Pontedera e pari a Gubbio), ha ritenuto di cambiare il "manico". Pazienza o Donati il possibile sostituto. Dopo essere stato in discussione per diverse settimane, alla fine la Spal ha esonerato l’allenatore Dossena. In pole per sbarcare al "Mazza" c’è l’ex rossonero Francesco Baldini che ha rescisso il contratto con il Lecco.