SERIE "C» - GIRONE "B». Migliora la classifica per i rossoneri

E’ iniziata con una sconfitta l’avventura di Francesco Baldini sulla panchina della Spal, sconfitta a Chiavari da una Entella che ha avuto una partenza sprint, tant’ è vero che, dopo otto minuti, la squadra di Gallo si è trovata in vantaggio per 2 a 0, con i gol realizzati da Casarotto e da Castelli. Poi le due squadre sono rimaste in dieci uomini. Nel finale la Spal ha solo accorciato le distanze, ma è uscita battuta alla fine, a Chiavari per 2 a 1.

E’ cambiata, in meglio, per la Lucchese, la situazione in zona play-out. Ora i rossoneri hanno scavalcato gli spallini, portandosi a quota 26, contro i 24 dei biancocelesti di Baldini. Più indietro il Milan Futuro (punti 22), il Sestri Levante e il Legnago. E, lunedì 17 febbraio, alle 20.30, salirà al "Porta Elisa" il Perugia che ha tre punti in più dei rossoneri. Dunque sarà un nuovo scontro diretto.

E. P.