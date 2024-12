Serie "c» - girone "B». Colpo del Legnago. Crolla il Pontedera

I risultati di ieri hanno fatto registrare una pericolosa "fibrillazione" in zona play-out. Clamoroso il colpaccio messo a segno dal Legnago, ultimo in classifica, che è andato a vincere nientemeno che a Pescara, con gli adriatici di Baldini che sono stati raggiunti in vetta dalla Ternana. Non meno significativo il successo di misura del Milan Futuro sul Gubbio. Questi due exploit sono stati bilanciati dalla pesante sconfitta del Pontedera a Rimini (5 a 1 a favore dei padroni di casa) e la decima della Spal, sconfitta al "Mazza" dalla lanciatissima Vis Pesaro. Ecco, pertanto, la nuova classifica nei bassifondi, in attesa del risultato di questa sera della Lucchese (17): Spal punti 17 (-3), Milan Futuro e Pontedera 16, Sestri Levante 13, Legnago 12.

E. P.