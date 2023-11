SERIE C GIRONE B. Torres e Cesena, prosegue il duello. Classifica cortissima in coda al gruppo

Prosegue in testa al girone B il duello a distanza tra Torres e Cesena. I sardi battono (1-0) l’Ancona e mantengono tre punti di margine sui romagnoli che rifilano un poker alla Vis Pesaro. Il Perugia che supera 1-0 il Gubbio. Restano in orbita pure Carrarese e Recanatese che battono rispettivamente Juv Next Gen e Olbia. Consolidano il piazzamento in zona playoff Pontedera e Pineto dopo i blitz esterni di Ferrara e Arezzo. Resta molto corta la classifica nella zona centrale a ridosso dei playout con ben sette squadre racchiuse in appena tre lunghezze e tra queste l’Arezzo.