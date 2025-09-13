Dopo la Coppa Italia il Ravenna torna a vincere contro il Guidonia
Calcio serie C, prima vittoria esterna dei giallorossi in campionato al termine di una partita dai due volti che termina 1-2
Latina, 13 settembre 2025 – Dopo aver strappato al Guidonia la Coppa Italia di serie D, determinante poi per la salita in serie C, il Ravenna ottiene anche la prima vittoria esterna in campionato, espugnando 2-1 il campo di Latina dove i laziali giocano da inizio torneo.
Una partita dai due volti: un primo tempo con tanti errori e un gol subito per poca precisione difensiva, un secondo tempo tutto cuore e qualità che consente di ribaltare completamente il risultato.
Segna il Guidonia al 23’ con Tascone che dà il via all’azione e poi la conclude. Ma nel secondo tempo pareggia Spini al 21’ direttamente su calcio d’angolo e ancora Tenkorang al 32’ segna il gol vittoria con un sinistro devastante da fuori area.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su