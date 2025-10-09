Serie C, i biancorossi domani sera in campo in casa del Bra. Carpi, Verza mette il turbo: "Concorrenza sana»

CARPIDa ormai tre anni Nicolò Verza (foto) viaggia veloce sulla corsia destra del Carpi. Ad appena 20 anni con 52 gettoni, 4 reti e 2 e assist il terzino ferrarese è uno dei ’veterani’ del Carpi. Quest’anno Cassani lo ha sempre gettato nella mischia a gara in corso, ma domenica scorsa, alla prima da titolare col Perugia, ha lasciato subito il segno servendo a Casarini l’assist per il 2-0. "Non so se il Perugia mi porti fortuna – sorride ripensando alla rete di un anno fa, la sua prima fra i "pro", proprio contro gli umbri – ma sono contento, finalmente è arrivato anche l’assist. Quando ho alzato lo sguardo ho visto Fede (Casarini, ndr) libero e ho cercato di metterla più morbida e precisa possibile. Sono contento di aver contribuito alla vittoria della squadra". L’ultima volta aveva giocato titolare a marzo col Campobasso in Molise, in casa addirittura non usciva dal tunnel con l’undici iniziale dal dicembre 2024 contro la Torres. "Un po’ di emozione c’è stata – ammette – perché era da un po’ che non giocavo dal 1’ al ’Cabassi’. Avevo fatto abbastanza bene nel secondo tempo con l’Arezzo, il mister mi ha provato come quinto ed ero pronto a partire dall’inizio. Penso di essermi fatto trovare pronto. Il cambio nell’intervallo? Ero un po’ affaticato e così ho detto al mister che sarebbe stato meglio mettere dentro un mio compagno subito, per non perdere uno slot di sostituzione a inizio ripresa. Mi sono fermato in tempo per fortuna, ho ripreso ad allenarmi con la squadra e sono pronto per la prossima gara col Bra: sono una buna squadra e sarà una gara delicata anche per la loro classifica". Il Carpi ha cominciato la stagione col piede giusto. "Siamo soddisfatti – spiega - il gruppo è rimasto quello base dell’anno scorso, compagni con cui mi sono trovato benissimo fin da subito e c’è un’ottima atmosfera nello spogliatoio. In certe partite più difficili l’amalgama di squadra ci aiuta a darci una mano in più, in alcune gare forse potevamo fare qualche punto in più ma la classifica è veritiera". Col nuovo modulo è cambiata anche la richiesta tattica per gli esterni. "Cassani ci chiede di essere più propositivi – conclude - ma senza dimenticare di dare un appoggio dietro. Trovo spazi in avanti e per le mie doti di corsa mi trovo a mio agio in questo ruolo. La concorrenza con gli altri giovani? È una concorrenza sana, viviamo tutti insieme e ci aiutiamo a vicenda"Dal campo. Cassani non recupera nessuno rispetto al Perugia: out sempre Forapani, Gerbi e Amayah, per la formazione rispetto al 3-4-2-1 di domenica ballottaggio Verza-Rigo e Forte-Casarini.Davide Setti