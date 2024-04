Serie C. I tre ex Panizzi, Bani e Burrai portano. Mantova in serie B

I campionati stanno ormai volgendo al termine e giornata dopo giornata i campi stanno dando i loro verdetti. In Serie C, dopo la promozione del Cesena, è arrivata quella del Mantova, con protagonisti tre ex bianconeri: Cristiano Bani (nato a Rufina e tifoso dell’Audax, allo stadio a seguire la Robur nella gara di andata), Erik Panizzi e Salvatore Burrai, mago delle promozioni (il centrocampista ha portato il Latina in Serie B, con il Pordenone è salito dalla Serie C fino alle porte della Serie A, ha vinto il campionato con il Perugia e l’ha portato ai play off per la Serie A).

Hanno festeggiato il ritorno in Lega Pro, invece, il Taranto (Serie D girone H), tra le cui fila militano due ex Siena, gli attaccanti Michael Fabbro e Francesco Orlando, e la Cavese (girone G) dell’ex Robur Fabrizio Buschiazzo. Intanto il Trapani e l’Isernia, continuano, come la Robur, a mantenere l’imbattibilità.