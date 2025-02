Serie C. Il Carpi a Lucca col dubbio Cortesi. Amayah prova a stringere i denti

CARPIIl Carpi rischia di perdere Matteo Cortesi per la sfida salvezza di domani a Lucca. Il trequartista biancorosso è stato toccato duro in allenamento alla caviglia e ieri ha svolto solo qualche giro di corsa prima di sottoporsi ai massaggi. La giornata di oggi sarà decisiva per capire se potrà recuperare per la gara in Toscana. Una brutta tegola per mister Serpini, che rischia di presentarsi al ’Porta Elisa’ senza uno dei suoi giocatori migliori, trascinatore (assist e gol) a Pontedera e fra i migliori con la Pianese. L’altro biancorosso sotto osservazione è Precious Amayah, che sta convincendo con il dolore al dito mignolo colpito duro nel primo tempo della gara con la Pianese. Il giocatore ha provato ieri a calciare e potrebbe stringere i denti. La mediana resta così il punto interrogativo maggiore per la formazione da schierare, visto che dietro saranno confermati Rossini, Zagnoni, Panelli e Rigo davanti a Sorzi. Se come sembra oggi Amayah dovesse farcela e Cortesi no allora ai lati di Mandelli agirebbero Amayah stesso e il rientrante Figoli, con l’altro rientrante Puletto alzato dietro alle punte Sall (ancora favorito su Gerbi) e Fossati. Dovesse alzare bandiera bianca anche Amayah invece toccherebbe a uno fra Casarini e Campagna completare il terzetto di centrocampo. Contiliano è tornato ma al massimo avrà uno spezzone nel secondo tempo, così come Tcheuna.

Qui Lucca. Sarà un clima ’bollente’ quello che accoglierà domani il Carpi. Con lo slogan ’Lucchese, io ci sarò’ sportivi e autorità della cittadina toscana hanno annunciato la loro presenza allo stadio per stare a fianco dei rossoneri di Gorgone.

Integrity Tour. Ieri il seminario della Lega Pro contro le frodi sportive e il match fixing ha fatto tappa a Carpi (foto), ospitato dallo sponsor Sarchio,con la lezione del segretario Emanuele Paolucci della Lega Pro, e dei responsabili Marcello Presilia, Alice Fraccari e Andrea Fiumana.

Davide Setti