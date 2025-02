Serie C. Il Carpi chiude con sei innesti. Resta il +5 sui playout

CARPIQuella di oggi sarà un’ultima giornata di mercato senza sussulti particolari per il Carpi. L’arrivo di Fossati (foto) ha di fatto chiuso con 24 ore di anticipo la campagna. Nelle ultime ore da Ravenna erano rimbalzate voci di un nuovo interesse da parte dei giallorossi per Simone Saporetti, anche se in questi mesi a parte le voci di stampa nessuno ha mai ufficialmente bussato alla porta del Carpi per l’attaccante classe ’98 e di certo non accadrà oggi, quando il Carpi non avrebbe il tempo per rimpiazzarlo. È vero che Saporetti viene da 4 panchine di fila, ma è l’unico della rosa fra i giocatori di movimento ad aver giocato tutte e 25 le gare fin qui (26 su 26 con la Coppa) e gode della massima stima di mister Serpini. Il suo ingresso ad Ascoli è stato più che convincente (rigore procurato e assist per l’occasionissima di Sall al 94’), tanto che il numero 10 si candida per il ritorno da titolare domenica col Pescara. Il Carpi dunque chiude la sessione di gennaio con 6 arrivi e 4 partenze, che diventano 5 considerando anche quella di Zoboletti a dicembre. Hanno salutato 5 "comprimari" che insieme hanno sommato una manciata di presenze da titolari come Pezzolato, Mazzali, Nardi e Sereni, rimpiazzati da 6 volti nuovi, uno sforzo economico per rimpinguare la rosa dovuto anche ai ko prolungati da mesi di Mandelli, Tcheuna e soprattutto Forapani. Fra i pali il nuovo vice di Sorzi è Theiner, in difesa le novità sono gli under mancini Rigo e Visani (il 2006 ex Forlì è più di prospettiva), in mediana Casarini e l’altro under Campagna, davanti il 2003 Fossati che dà nuove opportunità nel minutaggio a mister Serpini. Intanto la 25^ giornata ha confermato il +5 dei biancorossi sulla zona calda, anche se il Carpi ha perso ben 3 posizioni, scavalcato da Ascoli, Gubbio e da un Pontedera che ha fatto un balzo netto nella corsa salvezza. Ha le ore contate mister Dossena alla Spal, che oggi salvo sorprese sarà esonerato dopo il ko col Milan, al suo posto in pole Francesco Baldini. Davide Setti